Ухилення від мобілізації за $8 тисяч: у Миколаєві викрили посадовців ТЦК

У Миколаївському ТЦК викрили схему допомоги ухилянтам за $8 тисяч.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації та повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляється, ще у березні 2026 року правоохоронці встановили організатора оборудки — місцевого безробітного. За даними слідства, він пропонував чоловікам «допомогу» в уникненні мобілізації за 8 тисяч доларів США. Чоловік запевняв клієнтів, що має зв’язки у ТЦК та може організувати фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин.

Тоді йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою.

У ході досудового розслідування працівники ДБР встановили, що до схеми причетні також тимчасово виконуючий обов’язки начальника другого відділу Миколаївського РТЦК та СП та його підлеглий.

За версією слідства, посадовці діяли у змові з організатором та вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку «Оберіг» в інтересах клієнтів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, вчинена групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які могли скористатися незаконними послугами.

