  1. В Украине

Уклонение от мобилизации за $8 тысяч: в Николаеве разоблачили должностных лиц ТЦК

16:38, 28 апреля 2026
В Николаевском ТЦК разоблачили схему помощи ухилянтам за $8 тысяч.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от мобилизации и сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщается, еще в марте 2026 года правоохранители установили организатора сделки - местного безработного. По данным следствия, он предлагал мужчинам «помощь» во избежании мобилизации за 8 тысяч долларов США. Мужчина уверял клиентов, что имеет связи в ТЦК и может организовать фиктивный призыв с последующим получением трех отказов от разных воинских частей.

Тогда ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом.

В ходе досудебного расследования работники ДБР установили, что к схеме также причастны исполняющий обязанности начальника второго отдела Николаевского РТЦК и СП и его подчиненный.

По версии следствия, чиновники действовали в сговоре с организатором и вносили несанкционированные изменения в государственную систему учета «Оберег» в интересах клиентов.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, которые могли пользоваться незаконными услугами.

