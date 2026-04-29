  1. В Україні

Уряд і громади шукають рішення для реінтеграції українців, які повертаються з-за кордону

09:42, 29 квітня 2026
Держава та громади шукають ефективні інструменти для повернення громадян з ЄС.
Міністерство соціальної політики та Асоціація міст України підписали меморандум про співпрацю на тлі питань із поверненням українців з-за кордону та їхньою реінтеграцією у громадах. Документ підписали міністр Денис Улютін та виконавчий директор асоціації Олександр Слобожан.

Питання постало в тому, що саме на місцевому рівні відбувається реінтеграція людей і формуються умови для їхнього життя, працевлаштування та доступ до послуг.

У межах співпраці сторони планують координувати дії держави та громад у проєкті «YOUA – Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України». Одним із ключових рішень стане розширення громад, які будуть представлені на цифровій платформі для українців, що повертаються з-за кордону.

За словами міністра, саме громади визначають успішність реінтеграції, і наразі Мінсоцполітики закликають посилювати спроможність приймати людей.

Очікується, що у межах співпраці громади отримають більше інформації про інструменти державної політики у сфері повернення та реінтеграції через механізм відкритого відбору.

Раніше, як розповідала «Судово-юридична газета», під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

Як відомо, що Україна розгортає Мережу єдності за кордоном, щоб спростити повернення співвітчизників із ЄС.

Також ми розповідали, що ЄС фіксує рекордну кількість іммігрантів: українці — серед основних заявників на притулок у Франції.

