Правительство и общины ищут решения для реинтеграции украинцев, возвращающихся из-за границы

Государство и общины ищут эффективные инструменты для возвращения граждан из ЕС.

Министерство социальной политики и Ассоциация городов Украины подписали меморандум о сотрудничестве на фоне вопросов, связанных с возвращением украинцев из-за границы и их реинтеграцией в общинах. Документ подписали министр Денис Улютин и исполнительный директор ассоциации Александр Слобожан.

Вопрос заключается в том, что именно на местном уровне происходит реинтеграция людей и формируются условия для их жизни, трудоустройства и доступа к услугам.

В рамках сотрудничества стороны планируют координировать действия государства и общин в проекте «YOUA – Формируем новые пути, строим будущее Украины». Одним из ключевых решений станет расширение общин, которые будут представлены на цифровой платформе для украинцев, возвращающихся из-за границы.

По словам министра, именно громады определяют успешность реинтеграции, и в настоящее время Минсоцполитики призывает усиливать способность принимать людей.

Ожидается, что в рамках сотрудничества общины получат больше информации об инструментах государственной политики в сфере возвращения и реинтеграции через механизм открытого отбора.

Ранее, как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться поэтапный план завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них обузой», — отметила заместитель Министра.

Как известно, Украина разворачивает Сеть единства за рубежом, чтобы упростить возвращение соотечественников из ЕС.

