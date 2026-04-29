  1. В Украине

Правительство и общины ищут решения для реинтеграции украинцев, возвращающихся из-за границы

09:42, 29 апреля 2026
Министерство социальной политики и Ассоциация городов Украины подписали меморандум о сотрудничестве на фоне вопросов, связанных с возвращением украинцев из-за границы и их реинтеграцией в общинах. Документ подписали министр Денис Улютин и исполнительный директор ассоциации Александр Слобожан.

Вопрос заключается в том, что именно на местном уровне происходит реинтеграция людей и формируются условия для их жизни, трудоустройства и доступа к услугам.

В рамках сотрудничества стороны планируют координировать действия государства и общин в проекте «YOUA – Формируем новые пути, строим будущее Украины». Одним из ключевых решений станет расширение общин, которые будут представлены на цифровой платформе для украинцев, возвращающихся из-за границы.

По словам министра, именно громады определяют успешность реинтеграции, и в настоящее время Минсоцполитики призывает усиливать способность принимать людей.

Ожидается, что в рамках сотрудничества общины получат больше информации об инструментах государственной политики в сфере возвращения и реинтеграции через механизм открытого отбора.

Ранее, как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время участия в мероприятии высокого уровня в Брюсселе, посвященном дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС и их возвращению домой, заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская представила ключевые принципы, на которых должен основываться поэтапный план завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

В частности, она подчеркнула, что Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

«Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за границей принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются для них обузой», — отметила заместитель Министра.

Как известно, Украина разворачивает Сеть единства за рубежом, чтобы упростить возвращение соотечественников из ЕС.

Также мы рассказывали, что ЕС фиксирует рекордное количество иммигрантов: украинцы — среди основных заявителей на убежище во Франции.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Украина создает собственный хаб для инвестиционных споров: что предусматривает новый закон о коммерческом арбитраже

Обновленный Закон о МКАС не только расширяет перечень споров, которые можно решать в Украине, но и модернизирует процедуры назначения арбитров.

Для приостановления трудового договора работодателю необходимо доказать невозможность обеспечить работника работой, а не только факт войны — ВС

Сам факт войны и уменьшения деятельности не является основанием для приостановления трудового договора без доказательства невозможности работать с обеих сторон — ВС.

Европарламент вынес на ускоренное голосование Конвенцию о Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины

Украина становится на шаг ближе к репарациям: Европарламент по ускоренной процедуре рассматривает создание Международной комиссии, которая будет определять суммы возмещений за ущерб от агрессии РФ.

