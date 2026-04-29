  1. В Україні

30-60 тисяч гривень у кошторисах – як зміняться зарплати у будівництві

13:53, 29 квітня 2026
Нові правила передбачають прив’язку до середньої зарплати в регіоні та спеціальні коефіцієнти.
Фото з відкритих джерел
Міністерство розвитку громад та територій повідомило про оновлення підходів до формування вартості будівництва для проєктів, що реалізуються за публічні кошти або кредити під державні гарантії.

Відповідні зміни закріплені урядом у постанові №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» і є частиною ширшої реформи у сфері містобудування.

Раніше рівень заробітної плати у кошторисах обмежувався мінімальними показниками, які не відповідали ринковим умовам, а під час розрахунків за виконані роботи фактичні витрати на оплату праці не враховувалися.

Як визначатимуть рівень зарплати

Тепер рівень заробітної плати у кошторисі визначатиме замовник на етапі підготовки проєкту. Він не може бути нижчим за середню зарплату у будівництві в конкретному регіоні за попередній рік за даними органів статистики.

До цього показника застосовуватиметься додатковий коефіцієнт, який щороку встановлює уряд. У 2026 році передбачені такі коефіцієнти:

  • 3 — якщо середня зарплата в галузі була меншою за 13 тисяч гривень;
  • 2 — якщо від 13 до 30 тисяч гривень;
  • 1,5 — якщо понад 30 тисяч гривень.

Очікується, що у більшості випадків кошторисна зарплата становитиме приблизно від 30 до 60 тисяч гривень.

Контроль фактичних виплат

Нові правила передбачають, що оплата праці у кошторисах має відповідати реально виплаченим коштам працівникам. Підрядник зможе отримати компенсацію лише в межах фактично виплачених зарплат.

Під час оформлення актів виконаних робіт необхідно буде надавати не лише розрахунки, а й довідки про фактичний рівень оплати праці.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

