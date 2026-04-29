30-60 тисяч гривень у кошторисах – як зміняться зарплати у будівництві
Міністерство розвитку громад та територій повідомило про оновлення підходів до формування вартості будівництва для проєктів, що реалізуються за публічні кошти або кредити під державні гарантії.
Відповідні зміни закріплені урядом у постанові №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» і є частиною ширшої реформи у сфері містобудування.
Раніше рівень заробітної плати у кошторисах обмежувався мінімальними показниками, які не відповідали ринковим умовам, а під час розрахунків за виконані роботи фактичні витрати на оплату праці не враховувалися.
Як визначатимуть рівень зарплати
Тепер рівень заробітної плати у кошторисі визначатиме замовник на етапі підготовки проєкту. Він не може бути нижчим за середню зарплату у будівництві в конкретному регіоні за попередній рік за даними органів статистики.
До цього показника застосовуватиметься додатковий коефіцієнт, який щороку встановлює уряд. У 2026 році передбачені такі коефіцієнти:
- 3 — якщо середня зарплата в галузі була меншою за 13 тисяч гривень;
- 2 — якщо від 13 до 30 тисяч гривень;
- 1,5 — якщо понад 30 тисяч гривень.
Очікується, що у більшості випадків кошторисна зарплата становитиме приблизно від 30 до 60 тисяч гривень.
Контроль фактичних виплат
Нові правила передбачають, що оплата праці у кошторисах має відповідати реально виплаченим коштам працівникам. Підрядник зможе отримати компенсацію лише в межах фактично виплачених зарплат.
Під час оформлення актів виконаних робіт необхідно буде надавати не лише розрахунки, а й довідки про фактичний рівень оплати праці.
