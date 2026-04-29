30-60 тысяч гривен в сметах — как изменятся зарплаты в строительстве

13:53, 29 апреля 2026
Новые правила предусматривают привязку к средней зарплате в регионе и специальные коэффициенты.
Министерство развития общин и территорий сообщило об обновлении подходов к формированию стоимости строительства для проектов, реализуемых за счет государственных средств или кредитов под государственные гарантии.

Соответствующие изменения закреплены правительством в постановлении №1512 «Некоторые особенности определения стоимости строительства в условиях военного положения» и являются частью более широкой реформы в сфере градостроительства.

Ранее уровень заработной платы в сметах ограничивался минимальными показателями, которые не соответствовали рыночным условиям, а при расчетах за выполненные работы фактические расходы на оплату труда не учитывались.

Как будет определяться уровень зарплаты

Теперь уровень заработной платы в смете будет определять заказчик на этапе подготовки проекта. Он не может быть ниже средней зарплаты в строительстве в конкретном регионе за предыдущий год по данным органов статистики.

К этому показателю будет применяться дополнительный коэффициент, который ежегодно устанавливает правительство. В 2026 году предусмотрены следующие коэффициенты:

  • 3 — если средняя зарплата в отрасли была меньше 13 тысяч гривен;
  • 2 — если от 13 до 30 тысяч гривен;
  • 1,5 — если свыше 30 тысяч гривен.

Ожидается, что в большинстве случаев сметная зарплата будет составлять примерно от 30 до 60 тысяч гривен.

Контроль фактических выплат

Новые правила предусматривают, что расходы на оплату труда в сметах должны соответствовать суммам, фактически выплаченным работникам. Подрядчик сможет получить компенсацию только в пределах фактически выплаченных зарплат.

При оформлении актов выполненных работ необходимо будет предоставлять не только расчеты, но и справки о фактическом уровне оплаты труда.

