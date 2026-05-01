  1. В Україні

Коли суд зобов’язує дітей платити аліменти батькам: ключові умови

07:54, 1 травня 2026
За яких обставин виникає обов’язок утримання, що враховує суд і коли можливе зменшення або відмова у виплатах.
Законодавство України передбачає обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків у разі їхньої непрацездатності та потреби в матеріальній допомозі. Така норма закріплена у статті 202 Сімейного кодексу України й підлягає обов’язковому виконанню незалежно від особистих стосунків у родині.

У Мін’юсті наголошують, що під час розгляду подібних справ суди оцінюють комплекс обставин. Зокрема, йдеться про факт непрацездатності батьків, їхню реальну потребу в допомозі, матеріальний стан усіх сторін, а також те, чи належно батьки виконували свої обов’язки щодо дитини в минулому.

Коли діти зобов’язані утримувати батьків

Суд може зобов’язати повнолітніх дітей сплачувати аліменти, якщо одночасно підтверджено непрацездатність батьків і їхню потребу в матеріальній допомозі. У практиці це означає, що враховують рівень доходів, стан здоров’я, наявність пенсії чи інших джерел існування. Якщо ж у дитини є стабільний дохід, суд може визначити щомісячні виплати у фіксованому розмірі.

Окрім регулярних аліментів, закон передбачає і додаткову фінансову відповідальність. У виняткових випадках, коли батьки є тяжко хворими або потребують постійного догляду, суд може зобов’язати дітей компенсувати витрати на лікування, реабілітацію чи сторонню допомогу — як одноразово, так і протягом певного періоду.

У яких випадках суд може відмовити або зменшити аліменти

Водночас обов’язок утримання не є безумовним. Суд має право відмовити у стягненні аліментів, якщо встановить, що батьки ухилялися від виконання своїх обов’язків щодо дитини або фактично не брали участі в її вихованні.

Також можливе часткове задоволення позову. Наприклад, якщо у повнолітньої дитини складне матеріальне становище або є інші особи на утриманні, суд може визначити мінімальний розмір виплат.

Таким чином, рішення у справах про аліменти на батьків ухвалюється індивідуально — з урахуванням усіх обставин і доказів. Обов’язок утримання є юридично визначеним і, у разі спору, може бути примусово реалізований у судовому порядку.

діти аліменти мінюст Міністерство юстиції України

