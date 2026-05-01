  1. В Україні

Реєстр збитків відкрив нові категорії: бізнес і держава зможуть подати заяви на компенсацію

12:48, 1 травня 2026
Нові категорії охоплюють зруйноване майно, інфраструктуру та втрачений дохід — заявки вже приймають.
Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив можливість подання заяв про компенсацію у перших категоріях, що стосуються збитків, завданих агресією РФ бізнесу та державі Україна.

Йдеться про категорії:

  • B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 Пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури.
  • C3.1 Пошкодження, знищення або втрата активів.

У Реєстрі наголошують: це принципово новий етап у роботі. Вперше відкрито категорії, що дозволяють фіксувати не лише індивідуальні втрати, а й системні економічні збитки, яких зазнали бізнес та держава Україна внаслідок агресії РФ.

Заяви в категоріях С можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в тому числі – державні та комунальні підприємства.

Категорії В доступні для держави України, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо.

У категоріях B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення (в тому числі – майбутнє) пошкодженої інфраструктури або її функцій.

Категорія C3.1 охоплює пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі витрати, пов’язані з такими втратами.

Заяви щодо майна та будь-яких активів, які належали фізичній особі та були знищені, пошкоджені або втрачені внаслідок війни, повинні подаватися у категоріях А.

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру та в подальшому передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації.

Відкриття цих категорій створює можливість системно документувати такі втрати та формувати повну міжнародну доказову базу, на основі якої ухвалюватимуться рішення про компенсацію.

