Реестр убытков открыл новые категории: бизнес и государство смогут подать заявления на компенсацию

Новые категории охватывают разрушенное имущество, инфраструктуру и утраченный доход — заявки уже принимают.

Международный Реестр убытков для Украины открыл возможность подачи заявлений о компенсации в первых категориях, касающихся ущерба, причиненного агрессией РФ бизнесу и государству Украина.

Речь идет о категориях:

B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 — Повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры.

C3.1 — Повреждение, уничтожение или утрата активов.

В Реестре подчеркивают: это принципиально новый этап в работе. Впервые открыты категории, позволяющие фиксировать не только индивидуальные потери, но и системные экономические убытки, которые понесли бизнес и государство Украина вследствие агрессии РФ.

Заявления в категориях С могут подавать любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственные и коммунальные предприятия.

Категории В доступны для государства Украина, органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общин, муниципалитетов и т.п.

В категориях B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 заявления могут быть поданы о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, а также расходов на ремонт или восстановление (в том числе будущие) поврежденной инфраструктуры или ее функций.

Категория C3.1 охватывает повреждение, уничтожение или утрату активов, утрату прибыли от таких активов, полную утрату бизнеса или другие прямые расходы, связанные с такими потерями.

Заявления относительно имущества и любых активов, которые принадлежали физическому лицу и были уничтожены, повреждены или утрачены вследствие войны, должны подаваться в категориях А.

Заявления, соответствующие установленным требованиям, будут внесены в Реестр и в дальнейшем переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации.

Открытие этих категорий создает возможность системно документировать такие потери и формировать полную международную доказательную базу, на основе которой будут приниматься решения о компенсации.

