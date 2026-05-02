У Львові в парку знайшли тіло немовляти: правоохоронці встановлюють обставини

В одному з парків виявили тіло немовляти, поліція встановлює обставини трагедії та просить громадян допомогти ідентифікувати речі, знайдені на місці події.

Поліція Львівської області з’ясовує обставини смерті немовляти, тіло якого виявили у парку на проспекті Чорновола, та звертається до мешканців із проханням допомогти встановити походження знайдених речей.

Інцидент стався в одному з львівських парків, де в сумці, загорнутим у ковдру, було знайдено тіло новонародженої дитини.

Поліція просить відгукнутися громадян, медиків і волонтерів, які можуть допомогти ідентифікувати речі, виявлені на місці події. Серед них — біла пелюшка з написом «пол.від.», що, ймовірно, означає «пологове відділення».

Усіх, хто має будь-яку інформацію, що може сприяти розслідуванню, закликають звертатися на лінію 102.

Правоохоронці повідомляють, що сигнал про підозрілу сумку в лісопарковій зоні надійшов 28 квітня. Під час перевірки було встановлено, що всередині знаходиться тіло немовляти — хлопчика без ознак життя.

Наразі призначено необхідні експертизи, триває встановлення причин смерті.

