  1. В Украине

Во Львове в парке нашли тело младенца: правоохранители устанавливают обстоятельства

15:06, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В одном из парков нашли тело младенца, полиция устанавливает обстоятельства трагедии и просит граждан помочь идентифицировать вещи, найденные на месте происшествия.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Львовской области выясняет обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено в парке на проспекте Чорновила, и обращается к жителям с просьбой помочь установить происхождение найденных вещей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в одном из львовских парков, где в сумке, завернутым в одеяло, было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Полиция просит отозваться граждан, медиков и волонтеров, которые могут помочь идентифицировать вещи, обнаруженные на месте происшествия. Среди них — белая пеленка с надписью «пол.отв.», что, вероятно, означает «родильное отделение».

Всех, кто имеет любую информацию, способствующую расследованию, призывают обращаться на линию 102.

Правоохранители сообщают, что сигнал о подозрительной сумке в лесопарковой зоне поступил 28 апреля. В ходе проверки было установлено, что внутри находится тело младенца – мальчика без признаков жизни.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, продолжается установление причин смерти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]