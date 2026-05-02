Во Львове в парке нашли тело младенца: правоохранители устанавливают обстоятельства

В одном из парков нашли тело младенца, полиция устанавливает обстоятельства трагедии и просит граждан помочь идентифицировать вещи, найденные на месте происшествия.

Полиция Львовской области выясняет обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено в парке на проспекте Чорновила, и обращается к жителям с просьбой помочь установить происхождение найденных вещей.

Инцидент произошел в одном из львовских парков, где в сумке, завернутым в одеяло, было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Полиция просит отозваться граждан, медиков и волонтеров, которые могут помочь идентифицировать вещи, обнаруженные на месте происшествия. Среди них — белая пеленка с надписью «пол.отв.», что, вероятно, означает «родильное отделение».

Всех, кто имеет любую информацию, способствующую расследованию, призывают обращаться на линию 102.

Правоохранители сообщают, что сигнал о подозрительной сумке в лесопарковой зоне поступил 28 апреля. В ходе проверки было установлено, что внутри находится тело младенца – мальчика без признаков жизни.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, продолжается установление причин смерти.

