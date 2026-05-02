  1. В Україні

Пенсія за віком 2026: від чого залежить розмір виплат

16:00, 2 травня 2026
Розмір пенсії в Україні залежить насамперед від страхового стажу та офіційної заробітної плати.
Пенсія за віком 2026: від чого залежить розмір виплат
У 2026 році механізм призначення пенсії за віком в Україні й надалі чітко визначений законодавчими нормами.

Розмір пенсії обчислюється за формулою, закріпленою в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У її основі — два ключові показники:

  • заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески;
  • коефіцієнт страхового стажу.

Фактична сума виплат залежить від двох основних чинників.

Перший — це тривалість страхового стажу: чим довше людина офіційно працювала і сплачувала внески, тим більшим буде відповідний коефіцієнт.

Другий — рівень заробітної плати: враховується лише офіційний дохід, із якого сплачувалися внески. Відповідно, чим вища «біла» зарплата, тим більшою буде пенсія.

Як визначається заробіток для розрахунку пенсії

Для розрахунку береться не просто фактична зарплата, а спеціально визначений показник. Його обчислюють як середню заробітну плату в Україні за три роки перед виходом на пенсію, помножену на індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Індивідуальний коефіцієнт — це середнє співвідношення особистої зарплати до середньої по країні за кожен місяць страхового стажу.

Основним періодом для врахування доходу є час після 1 липня 2000 року (за даними персоніфікованого обліку). Водночас можна додатково включити будь-які 60 місяців стажу до цієї дати, якщо вони підтверджені документально.

Як обчислюється коефіцієнт страхового стажу

Страховий стаж визначається у місяцях за весь період, коли особа була застрахована. Чим більше таких місяців, тим вищим буде коефіцієнт і, відповідно, розмір пенсії.

Для кожного місяця розраховується співвідношення індивідуальної зарплати до середньої зарплати по Україні за той самий період. Після цього всі значення усереднюються — так формується загальний коефіцієнт.

Отже, на розмір пенсії найбільше впливають:

  • офіційний страховий стаж;
  • рівень задекларованої заробітної плати;
  • співвідношення особистого доходу до середнього по країні.

Саме тому офіційне працевлаштування та повна сплата внесків безпосередньо визначають майбутній рівень пенсійних виплат.

Україна Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

