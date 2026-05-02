Пенсия по возрасту 2026: от чего зависит размер выплат

16:00, 2 мая 2026
Размер пенсии в Украине зависит, прежде всего, от страхового стажа и официальной заработной платы.
В 2026 году механизм назначения пенсии по возрасту в Украине по-прежнему чётко определяется законодательными нормами.

Размер пенсии рассчитывается по формуле, закреплённой в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В её основе — два ключевых показателя:

  • заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы;
  • коэффициент страхового стажа.

Фактический размер выплат зависит от двух основных факторов.

Первый — продолжительность страхового стажа: чем дольше человек официально работал и платил взносы, тем выше будет соответствующий коэффициент.

Второй — уровень заработной платы: учитывается только официальный доход, с которого уплачивались взносы. Соответственно, чем выше «белая» зарплата, тем больше будет пенсия.

Как определяется заработок для расчёта пенсии

Для расчёта берётся не просто фактическая зарплата, а специально определённый показатель. Он рассчитывается как средняя заработная плата в Украине за три года перед выходом на пенсию, умноженная на индивидуальный коэффициент заработка.

Индивидуальный коэффициент — это среднее соотношение личной зарплаты к средней по стране за каждый месяц страхового стажа.

Основным периодом для учёта дохода является время после 1 июля 2000 года (по данным персонифицированного учёта). При этом дополнительно можно включить любые 60 месяцев стажа до этой даты, если они подтверждены документально.

Как рассчитывается коэффициент страхового стажа

Страховой стаж определяется в месяцах за весь период, когда человек был застрахован. Чем больше таких месяцев, тем выше коэффициент и, соответственно, размер пенсии.

Для каждого месяца рассчитывается соотношение индивидуальной зарплаты к средней зарплате по Украине за тот же период. Затем все значения усредняются — так формируется общий коэффициент.

Таким образом, на размер пенсии больше всего влияют:

  • официальный страховой стаж;
  • уровень задекларированной заработной платы;
  • соотношение личного дохода к среднему по стране.

Именно поэтому официальное трудоустройство и полная уплата взносов напрямую определяют будущий уровень пенсионных выплат.

