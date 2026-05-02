Володимир Зеленський ввів санкції проти екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана

18:18, 2 травня 2026
Рішення РНБО передбачає обмеження також для бізнесменів і спортивних функціонерів, пов’язаних із РФ, строком до 10 років.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти п'яти осіб. Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовуються щодо українського юриста, колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку потрібно для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: оформлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дій або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону участі в приватизації та оренді державної майни.

Санкції застосовуються на 10 років, за винятком безстрокового оформлення державних нагород України.

