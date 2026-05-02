Владимир Зеленский ввел санкции против экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана

Решение СНБО предусматривает ограничения также для бизнесменов и спортивных функционеров, связанных с РФ, сроком до 10 лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против пяти лиц. Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Санкции применяются в отношении украинского юриста, экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, украинского бизнесмена, соратника и партнера подсанкционного Виктора Медведчука Богдана Пукиша, российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которая используется для обхода санкций, Алана Кирюхина, функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действий или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применяются сроком на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.