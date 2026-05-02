Відстрочки для студентів можуть переглянути — у парламенті припустили зміни

Зміни можуть бути пов’язані з розширенням мобілізаційного ресурсу, однак рішень немає.

У Верховній Раді висловили припущення щодо змін у сфері мобілізації. Зокрема, йдеться про можливий перегляд підходів до надання відстрочок для студентів. За цими оцінками, Міністерство оборони може змінити чинні правила.

Такі оцінки пов’язують із можливістю збільшення мобілізаційного ресурсу. Зокрема, припускається, що потенційні зміни могли б стосуватися критеріїв навчання — наприклад, врахування того, чи здобуває особа першу вищу освіту або наступну.

Водночас офіційних рішень або підтверджених заяв із боку Міноборони щодо перегляду відстрочок наразі немає, чинний порядок залишається без змін.

У разі ухвалення відповідних рішень, вони потребуватимуть нормативного оформлення та чіткого визначення критеріїв застосування.

Додамо, що голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко заявив, що демобілізація в Україні вже давно назріла. За його словами, для того щоб звільнити частину військових, необхідно паралельно мобілізувати нових людей, забезпечити їх підготовку та укомплектування підрозділів, враховуючи також проблему самовільного залишення частин.

Раніше повідомлялося, що у країнах Європи біля українських дипломатичних установ можуть з’явитися представники сил оборони, які перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків. Йдеться про громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг.

