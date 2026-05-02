  1. В Україні

Відстрочки для студентів можуть переглянути — у парламенті припустили зміни

19:54, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміни можуть бути пов’язані з розширенням мобілізаційного ресурсу, однак рішень немає.
Відстрочки для студентів можуть переглянути — у парламенті припустили зміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді висловили припущення щодо змін у сфері мобілізації. Зокрема, йдеться про можливий перегляд підходів до надання відстрочок для студентів. За цими оцінками, Міністерство оборони може змінити чинні правила.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такі оцінки пов’язують із можливістю збільшення мобілізаційного ресурсу. Зокрема, припускається, що потенційні зміни могли б стосуватися критеріїв навчання — наприклад, врахування того, чи здобуває особа першу вищу освіту або наступну.

Водночас офіційних рішень або підтверджених заяв із боку Міноборони щодо перегляду відстрочок наразі немає, чинний порядок залишається без змін.

У разі ухвалення відповідних рішень, вони потребуватимуть нормативного оформлення та чіткого визначення критеріїв застосування.

Додамо, що голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко заявив, що демобілізація в Україні вже давно назріла. За його словами, для того щоб звільнити частину військових, необхідно паралельно мобілізувати нових людей, забезпечити їх підготовку та укомплектування підрозділів, враховуючи також проблему самовільного залишення частин.

Раніше повідомлялося, що у країнах Європи біля українських дипломатичних установ можуть з’явитися представники сил оборони, які перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків. Йдеться про громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Парламент мобілізація відстрочка військовозобов'язаний студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]