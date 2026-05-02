Отсрочки для студентов могут пересмотреть — в парламенте предположили изменения

Изменения могут быть связаны с расширением мобилизационного ресурса, однако решений нет.

В Верховной Раде высказали предположение относительно изменений в сфере мобилизации. В частности, речь идет о возможном пересмотре подходов к предоставлению отсрочек для студентов. По этим оценкам, Министерство обороны может изменить действующие правила.

Такие оценки связывают с возможностью увеличения мобилизационного ресурса. В частности, предполагается, что потенциальные изменения могли бы касаться критериев обучения — например, учета того, получает ли лицо первое высшее образование или последующее.

В то же время официальных решений или подтвержденных заявлений со стороны Минобороны относительно пересмотра отсрочек на данный момент нет, действующий порядок остается без изменений.

В случае принятия соответствующих решений, они потребуют нормативного оформления и четкого определения критериев применения.

Добавим, что председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко заявил, что демобилизация в Украине уже давно назрела. По его словам, для того чтобы освободить часть военнослужащих, необходимо параллельно мобилизовать новых людей, обеспечить их подготовку и укомплектование подразделений, учитывая также проблему самовольного оставления частей.

Ранее сообщалось, что в странах Европы возле украинских дипломатических учреждений могут появиться представители сил обороны, которые будут проверять военно-учетные документы у мужчин. Речь идет о гражданах, которые обращаются в посольства и консульства для получения услуг.

