Проверки для мужчин за рубежом — кому могут отказать в консульских услугах

Возле посольств могут появиться рекрутеры, которые будут проверять воинский учет мужчин — заявили в Силах ТрО.

В странах Европы возле украинских дипломатических учреждений могут появиться представители сил обороны, которые будут проверять военно-учетные документы у мужчин. Речь идет о гражданах, которые обращаются в посольства и консульства для получения услуг. Об этом сообщил спикер Сил территориальной обороны Украины Александр Мусиенко.

По его словам, в местах возле дипломатических учреждений — в частности там, где оформляют или продлевают заграничные паспорта — могут работать рекрутеры. Они будут представлять силы обороны и проверять, состоят ли мужчины на воинском учете.

Если человек состоит на учете, но не вернулся в Украину, у него могут поинтересоваться причинами. При наличии объяснений — например, официальная работа или законный выезд — вопросов не возникнет. В то же время при отсутствии обоснованных причин консульские услуги могут не предоставляться.

