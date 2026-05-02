Можливі перевірки для чоловіків за кордоном — кому загрожує відмова в консульських послугах

Біля посольств можуть з’явитися рекрутери, які перевірятимуть військовий облік чоловіків — заявили в силах ТрО.

У країнах Європи біля українських дипломатичних установ можуть з’явитися представники сил оборони, які перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків. Йдеться про громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг. Про це повідомив спікер Сили територіальної оборони України Олександр Мусієнко.

За його словами, у місцях поблизу дипломатичних установ — зокрема там, де оформлюють або продовжують закордонні паспорти — можуть працювати рекрутери. Вони представлятимуть сили оборони та перевірятимуть, чи перебувають чоловіки на військовому обліку.

Якщо людина стоїть на обліку, але не повернулася до України, у неї можуть поцікавитися причинами. За наявності пояснень — наприклад, офіційна робота або законний виїзд — питань не виникатиме. Водночас у разі відсутності обґрунтованих причин консульські послуги можуть не надаватися.

