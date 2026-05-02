  1. В Україні

Можливі перевірки для чоловіків за кордоном — кому загрожує відмова в консульських послугах

18:42, 2 травня 2026
Біля посольств можуть з’явитися рекрутери, які перевірятимуть військовий облік чоловіків — заявили в силах ТрО.
У країнах Європи біля українських дипломатичних установ можуть з’явитися представники сил оборони, які перевірятимуть військово-облікові документи у чоловіків. Йдеться про громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг. Про це повідомив спікер Сили територіальної оборони України Олександр Мусієнко.

За його словами, у місцях поблизу дипломатичних установ — зокрема там, де оформлюють або продовжують закордонні паспорти — можуть працювати рекрутери. Вони представлятимуть сили оборони та перевірятимуть, чи перебувають чоловіки на військовому обліку.

Якщо людина стоїть на обліку, але не повернулася до України, у неї можуть поцікавитися причинами. За наявності пояснень — наприклад, офіційна робота або законний виїзд — питань не виникатиме. Водночас у разі відсутності обґрунтованих причин консульські послуги можуть не надаватися.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

