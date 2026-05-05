Україна ініціювала новий формат співпраці парламентів країн-кандидатів до ЄС

У Копенгагені відбулася перша зустріч голів парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу в межах нового неформального формату, ініційованого Україною.

За словами Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, зустріч має символічне значення, адже проходила у місті, де були ухвалені Копенгагенські критерії. І наразі мова йде про новий рівень парламентської координації на шляху до ЄС.

Руслан Стефанчук зазначив, що створення такої платформи дозволить країнам-кандидатам ефективніше обмінюватися практиками, координувати дії, уникати помилок та пришвидшувати проходження необхідних процедур.

Водночас роль парламентів у цьому процесі є визначальною, адже значна частина умов для вступу до Європейського Союзу реалізується через ухвалення законодавчих рішень.

За результатами зустрічі сторони домовилися розвивати цей формат співпраці, визначити графік подальших комунікацій та провести наступну зустріч в одній із країн-кандидатів.

Нагадаємо, що Україна сподівається розпочати переговори щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Єревані.

