  1. В Украине

Украина инициировала новый формат сотрудничества парламентов стран-кандидатов в ЕС

15:59, 5 мая 2026
Такой формат сотрудничества позволит более эффективно обмениваться практиками, координировать действия, избегать ошибок и ускорять прохождение необходимых этапов.
В Копенгагене состоялась первая встреча председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз в рамках нового неформального формата, инициированного Украиной.

По словам Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, встреча имеет символическое значение, поскольку проходила в городе, где были приняты Копенгагенские критерии. И сейчас речь идет о новом уровне парламентской координации на пути к ЕС.

Руслан Стефанчук отметил, что создание такой платформы позволит странам-кандидатам эффективнее обмениваться практиками, координировать действия, избегать ошибок и ускорять прохождение необходимых процедур.

В то же время роль парламентов в этом процессе является определяющей, ведь значительная часть условий для вступления в Европейский Союз реализуется через принятие законодательных решений.

По итогам встречи стороны договорились развивать этот формат сотрудничества, определить график дальнейших коммуникаций и провести следующую встречу в одной из стран-кандидатов.

Напомним, что Украина рассчитывает начать переговоры по всем шести направлениям вступления в Европейский Союз в течение двух месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ереване.

ЕС Украина Парламент

