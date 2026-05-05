Украина инициировала новый формат сотрудничества парламентов стран-кандидатов в ЕС

В Копенгагене состоялась первая встреча председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз в рамках нового неформального формата, инициированного Украиной.

По словам Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, встреча имеет символическое значение, поскольку проходила в городе, где были приняты Копенгагенские критерии. И сейчас речь идет о новом уровне парламентской координации на пути к ЕС.

Руслан Стефанчук отметил, что создание такой платформы позволит странам-кандидатам эффективнее обмениваться практиками, координировать действия, избегать ошибок и ускорять прохождение необходимых процедур.

В то же время роль парламентов в этом процессе является определяющей, ведь значительная часть условий для вступления в Европейский Союз реализуется через принятие законодательных решений.

По итогам встречи стороны договорились развивать этот формат сотрудничества, определить график дальнейших коммуникаций и провести следующую встречу в одной из стран-кандидатов.

Напомним, что Украина рассчитывает начать переговоры по всем шести направлениям вступления в Европейский Союз в течение двух месяцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Ереване.

