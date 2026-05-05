Голова КМВА Тимур Ткаченко спростував інформацію про свою відставку

Тимур Ткаченко заявив, що інформація, яка шириться у мережі, має «нуль звʼязку з реальністю».

У вівторок, 5 травня, у мережі почала шириться інформація про нібито відставку Тимура Ткаченка з посади голови КМВА.

Згодом Тимур Ткаченко спростував цю інформацію.

«Бачу, що активно поширюються чутки про кадрові рішення.

У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю», - сказав він.

Посадовець підкреслив, що натомість реальним проблемам приділяється набагато менше уваги.

«Всі зараз повинні зосередитись на підготовці до складного опалювального сезону. Це стосується і посадовців КМДА всіх рівнів.

Цьогоріч планують на Подільський мостовий перехід 180+млн витратити, 65 млн на окружну дорогу, 600 млн на ще одну дорогу - до Жулян. Крім цього мільярдна реконструкція дороги на лівому березі насправді нікуди не ділася. Ось це не чутки, а реальність. Де тут пріоритет стійкості? Чому це не обговорюють? До речі, а прес конференція міського голови вже відбулась?», - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка на посаду голови Київської міської військової адміністрації у грудні 2024 року.

