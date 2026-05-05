  1. В Украине

Глава КГВА Тимур Ткаченко опроверг информацию о своей отставке

14:47, 5 мая 2026
Тимур Ткаченко заявил, что информация, распространяемая в сети, имеет «нулевую связь с реальностью».
Фото: suspilne.media
Во вторник, 5 мая, в сети начала распространяться информация о якобы отставке Тимура Ткаченко с должности главы КГВА.

Позже Тимур Ткаченко опроверг эту информацию.

«Вижу, что активно распространяются слухи о кадровых решениях.

У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые имеют нулевую связь с реальностью», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что при этом реальным проблемам уделяется гораздо меньше внимания.

«Все сейчас должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Это касается и должностных лиц КГГА всех уровней.

В этом году планируют на Подольский мостовой переход потратить 180+ млн, 65 млн — на окружную дорогу, 600 млн — на еще одну дорогу — к Жулянам. Кроме этого, миллиардная реконструкция дороги на левом берегу на самом деле никуда не делась. Вот это не слухи, а реальность. Где здесь приоритет устойчивости? Почему это не обсуждают? Кстати, а пресс-конференция городского головы уже состоялась?», — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко на должность главы Киевской городской военной администрации в декабре 2024 года.

Киев КГВА

