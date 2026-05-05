Містобудівні умови тепер можна оскаржити — в Україні змінили правила для будівельної сфери

Рішення про відмову у видачі містобудівних умов розглядатиме спеціальний орган — ДІАМ.

В Україні запровадили можливість оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Відтепер такі рішення зможе переглядати Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Це означає, що проєкти більше не повинні блокуватися через формальні відмови. Натомість вводиться окрема процедура їхнього перегляду через уповноважений орган.

Мета змін і проблематика сфери

Запроваджені зміни є частиною ширшої реформи, ініційованої Міністерством розвитку громад та територій України, та спрямовані на вдосконалення законодавства у сфері містобудування, спрощення процедур і підвищення прозорості рішень у будівництві.

За законом, отримання містобудівних умов та обмежень через уповноважені органи містобудування та архітектури є відносно простим етапом. Водночас на практиці він часто перетворюється на складний і тривалий процес.

Цей етап залишається одним із найпроблемніших у запуску будівельних проєктів. За даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), понад третина заяв на отримання містобудівних умов отримує відмову. Це призводить до затримок запуску проєктів, зростання вартості будівництва та зниження інвестиційної привабливості.

Причини запровадження апеляційного механізму

Створення механізму оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень було одним із ключових запитів будівельної галузі.

Учасники ринку наголошували, що цей етап є одним із найскладніших для старту проєктів і потребує запобіжника від бездіяльності або необґрунтованих відмов, щоб законні проєкти не блокувалися на тривалий час.

Як працюватиме процедура оскарження

У разі отримання відмови замовник зможе оскаржити її онлайн через електронний кабінет у ЄДЕССБ. Технічна реалізація цього механізму наразі перебуває на етапі розробки, а запуск сервісу очікується найближчими місяцями.

Для подання скарги потрібно буде заповнити електронну заяву, у якій зазначаються дані про заявника, об’єкт будівництва, рішення про відмову та підстави для оскарження. За необхідності додаються підтвердні документи.

Якщо в заяві виявлять помилки або бракуватиме даних, про це повідомлять протягом трьох робочих днів і нададуть час для виправлення. Після усунення недоліків заява вважатиметься поданою з дати первинного подання.

Строки розгляду та ухвалення рішення

Розгляд скарги триватиме до 20 робочих днів. У цей період інспектори ДІАМ можуть запитувати необхідні документи в органу, який ухвалив рішення про відмову. Такий орган зобов’язаний надати їх протягом трьох днів.

За результатами розгляду рішення можуть залишити без змін, якщо порушень не виявлено, або скасувати відмову, якщо вона була необґрунтованою.

Рішення за скаргою оформлюється в електронному вигляді та підписується електронним підписом відповідального інспектора.

Термін дії нових правил

Новий порядок оскарження діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

