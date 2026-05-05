Теперь можно обжаловать градостроительные условия — в Украине изменили правила для строительной сферы

Решения об отказе в выдаче градостроительных условий будет рассматривать специальный орган — ДИАМ.

В Украине ввели возможность обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Отныне такие решения сможет пересматривать Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).

Это означает, что проекты больше не должны блокироваться из-за формальных отказов. Вместо этого вводится отдельная процедура их пересмотра через уполномоченный орган.

Цель изменений и проблематика сферы

Введенные изменения являются частью более широкой реформы, инициированной Министерством развития общин и территорий Украины, и направлены на совершенствование законодательства в сфере градостроительства, упрощение процедур и повышение прозрачности решений в строительстве.

По закону, получение градостроительных условий и ограничений через уполномоченные органы градостроительства и архитектуры является относительно простым этапом. В то же время на практике он часто превращается в сложный и длительный процесс.

Этот этап остается одним из самых проблемных при запуске строительных проектов. По данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ), более трети заявок на получение градостроительных условий получают отказ. Это приводит к задержкам запуска проектов, росту стоимости строительства и снижению инвестиционной привлекательности.

Причины введения апелляционного механизма

Создание механизма обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений было одним из ключевых требований строительной отрасли.

Участники рынка отмечали, что этот этап является одним из самых сложных для запуска проектов и требует предохранителя от бездействия или необоснованных отказов, чтобы законные проекты не блокировались на длительное время.

Как будет работать процедура обжалования

В случае получения отказа заказчик сможет обжаловать его онлайн через электронный кабинет в ЕДЕССБ. Техническая реализация этого механизма в настоящее время находится на этапе разработки, а запуск сервиса ожидается в ближайшие месяцы.

Для подачи жалобы потребуется заполнить электронное заявление, в котором указываются данные о заявителе, объекте строительства, решении об отказе и основаниях для обжалования. При необходимости прилагаются подтверждающие документы.

Если в заявлении обнаружат ошибки или будут отсутствовать данные, об этом сообщат в течение трех рабочих дней и предоставят время для исправления. После устранения недостатков заявление будет считаться поданным с даты первоначальной подачи.

Сроки рассмотрения и принятия решения

Рассмотрение жалобы продлится до 20 рабочих дней. В этот период инспекторы ДИАМ могут запрашивать необходимые документы у органа, принявшего решение об отказе. Такой орган обязан предоставить их в течение трех дней.

По результатам рассмотрения решение может быть оставлено без изменений, если нарушений не выявлено, или отказ может быть отменен, если он был необоснованным.

Решение по жалобе оформляется в электронном виде и подписывается электронной подписью ответственного инспектора.

Срок действия новых правил

Новый порядок обжалования будет действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

