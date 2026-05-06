Дитина народилася за кордоном – чи зберігається громадянство України і як його підтвердити

Українське громадянство дитина отримує автоматично за наявності громадянства хоча б одного з батьків.

Якщо дитина народилася за межами України, це не впливає на її право бути громадянином або громадянкою України. Відповідно до Закону України «Про громадянство України», дитина є громадянином України, якщо хоча б один із батьків на момент її народження є громадянином України, пояснили у Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Першим кроком є реєстрація народження дитини. Це можна зробити або у компетентному органі країни, де народилася дитина, або в консульській установі України за кордоном.

Порядок процедури залежить від країни народження.

Можливість отримати українське свідоцтво про народження також залежить від законодавства країни, де відбулася реєстрація.

Якщо в країні народження не передбачено автоматичної реєстрації і батькам видають медичний документ про народження, реєстрацію можна здійснити через консульство України або через органи ДРАЦС в Україні.

Окремо оформлювати громадянство не потрібно. Якщо один із батьків є громадянином України, дитина автоматично набуває громадянства України.

Водночас для підтвердження цього факту оформлюється відповідний документ — довідка або відмітка.

Під час оформлення документів слід враховувати, що іноземні документи повинні бути належним чином оформлені (апостиль або легалізація залежно від країни).

Переклад має бути офіційним. Також важливо, щоб дані про батьків повністю відповідали інформації в українських документах.

Місце народження дитини не обмежує її право на громадянство України. Головне — своєчасно та правильно оформити всі необхідні документи, щоб дитина могла користуватися правами громадянина України.

