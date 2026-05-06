  В Украине

Ребёнок родился за границей — сохраняется ли гражданство Украины и как его подтвердить

13:17, 6 мая 2026
Украинское гражданство ребёнок получает автоматически при наличии гражданства хотя бы одного из родителей.
Если ребенок родился за пределами Украины, это не влияет на его право быть гражданином или гражданкой Украины. Согласно Закону Украины «О гражданстве Украины», ребенок является гражданином Украины, если хотя бы один из родителей на момент его рождения является гражданином Украины, пояснили в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Первым шагом является регистрация рождения ребенка. Это можно сделать либо в компетентном органе страны, где родился ребенок, либо в консульском учреждении Украины за рубежом.

Порядок процедуры зависит от страны рождения.

Возможность получить украинское свидетельство о рождении также зависит от законодательства страны, где состоялась регистрация.

Если в стране рождения не предусмотрена автоматическая регистрация и родителям выдают медицинский документ о рождении, регистрацию можно осуществить через консульство Украины или через органы ГРАГС в Украине.

Отдельно оформлять гражданство не нужно. Если один из родителей является гражданином Украины, ребенок автоматически приобретает гражданство Украины.

В то же время для подтверждения этого факта оформляется соответствующий документ — справка или отметка.

При оформлении документов следует учитывать, что иностранные документы должны быть надлежащим образом заверены (апостиль или легализация в зависимости от страны).

Перевод должен быть официальным. Также важно, чтобы данные о родителях полностью соответствовали информации в украинских документах.

Место рождения ребенка не ограничивает его право на гражданство Украины. Главное — своевременно и правильно оформить все необходимые документы, чтобы ребенок мог пользоваться правами гражданина Украины.

