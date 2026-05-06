  1. В Україні

Вирішення корпоративних спорів: огляд ключових висновків Верховного Суду

11:29, 6 травня 2026
Огляд узагальнює підходи Верховного Суду до вирішення корпоративних спорів та відображає еволюцію судової практики у цій сфері за період із 2018 року до першого кварталу 2026 року.
Верховний Суд оприлюднив електронну версією огляду ключових висновків у вирішенні корпоративних спорів, підготовленого Касаційним господарським судом ВС з нагоди 35-річчя господарських судів України.

Огляд був презентований 17 квітня 2026 року в межах науково-практичної конференції «Корпоративне управління в умовах євроінтеграції: сучасні виклики для судової системи».

Огляд має зручну тематичну структуру, що дозволяє швидко орієнтуватися у ключових правових позиціях і знаходити відповіді на практичні питання. Матеріал систематизовано за основними категоріями корпоративних спорів.

У центрі уваги – усталені підходи Верховного Суду про:

- порушення корпоративних прав та ефективність способу захисту;

- оскарження рішень органів управління юридичних осіб;

- відповідальність посадових осіб;

- припинення повноважень керівника;

- правочини щодо акцій, часток, паїв, а також правочини самих юридичних осіб;

- застосування процедури squeeze-out тощо.

Зроблено акцент і на формуванні та розвитку ключових правових доктрин, які дедалі активніше застосовуються в судовій практиці, зокрема доктрини фідуціарних обов’язків посадових осіб, принципів добросовісності та розумності, доктрини «підняття корпоративної завіси».

Огляд містить аналіз статистичних даних за 2021–2025 роки, що дає змогу оцінити динаміку розгляду корпоративних спорів, рівень стабільності судових рішень і роль касаційної інстанції в забезпеченні єдності судової практики.

Видання також висвітлює діяльність судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС як центру формування експертних підходів у сфері корпоративного права та платформи для професійного діалогу між суддями, науковцями, адвокатами і представниками бізнесу.

Верховний Суд судова практика

