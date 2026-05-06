Разрешение корпоративных споров: обзор ключевых выводов Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал электронную версию обзора ключевых выводов в разрешении корпоративных споров, подготовленного Кассационным хозяйственным судом ВС по случаю 35-летия хозяйственных судов Украины.

Обзор был представлен 17 апреля 2026 года в рамках научно-практической конференции «Корпоративное управление в условиях евроинтеграции: современные вызовы для судебной системы».

Это издание обобщает подходы Верховного Суда к разрешению корпоративных споров и отражает эволюцию судебной практики в этой сфере за период с 2018 года до первого квартала 2026 года.

Обзор имеет удобную тематическую структуру, позволяющую быстро ориентироваться в ключевых правовых позициях и находить ответы на практические вопросы. Материал систематизирован по основным категориям корпоративных споров.

В центре внимания — устоявшиеся подходы Верховного Суда относительно:

нарушения корпоративных прав и эффективности способа защиты;

обжалования решений органов управления юридических лиц;

ответственности должностных лиц;

прекращения полномочий руководителя;

сделок относительно акций, долей, паев, а также сделок самих юридических лиц;

применения процедуры squeeze-out и т.д.

Сделан акцент и на формировании и развитии ключевых правовых доктрин, которые все активнее применяются в судебной практике, в частности доктрины фидуциарных обязанностей должностных лиц, принципов добросовестности и разумности, доктрины «снятия корпоративной вуали».

Обзор содержит анализ статистических данных за 2021–2025 годы, что позволяет оценить динамику рассмотрения корпоративных споров, уровень стабильности судебных решений и роль кассационной инстанции в обеспечении единства судебной практики.

Издание также освещает деятельность судебной палаты по рассмотрению дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг КГС ВС как центра формирования экспертных подходов в сфере корпоративного права и платформы для профессионального диалога между судьями, учеными, адвокатами и представителями бизнеса.

