Разрешение корпоративных споров: обзор ключевых выводов Верховного Суда
Верховный Суд обнародовал электронную версию обзора ключевых выводов в разрешении корпоративных споров, подготовленного Кассационным хозяйственным судом ВС по случаю 35-летия хозяйственных судов Украины.
Обзор был представлен 17 апреля 2026 года в рамках научно-практической конференции «Корпоративное управление в условиях евроинтеграции: современные вызовы для судебной системы».
Это издание обобщает подходы Верховного Суда к разрешению корпоративных споров и отражает эволюцию судебной практики в этой сфере за период с 2018 года до первого квартала 2026 года.
Обзор имеет удобную тематическую структуру, позволяющую быстро ориентироваться в ключевых правовых позициях и находить ответы на практические вопросы. Материал систематизирован по основным категориям корпоративных споров.
В центре внимания — устоявшиеся подходы Верховного Суда относительно:
- нарушения корпоративных прав и эффективности способа защиты;
- обжалования решений органов управления юридических лиц;
- ответственности должностных лиц;
- прекращения полномочий руководителя;
- сделок относительно акций, долей, паев, а также сделок самих юридических лиц;
- применения процедуры squeeze-out и т.д.
Сделан акцент и на формировании и развитии ключевых правовых доктрин, которые все активнее применяются в судебной практике, в частности доктрины фидуциарных обязанностей должностных лиц, принципов добросовестности и разумности, доктрины «снятия корпоративной вуали».
Обзор содержит анализ статистических данных за 2021–2025 годы, что позволяет оценить динамику рассмотрения корпоративных споров, уровень стабильности судебных решений и роль кассационной инстанции в обеспечении единства судебной практики.
Издание также освещает деятельность судебной палаты по рассмотрению дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг КГС ВС как центра формирования экспертных подходов в сфере корпоративного права и платформы для профессионального диалога между судьями, учеными, адвокатами и представителями бизнеса.
