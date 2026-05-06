Як українцям за кордоном оформити шлюб, зміну імені чи народження дитини

Частину документів за кордоном можна оформити без повернення в Україну — через консульства та посольства.

Українці, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, можуть зареєструвати народження дитини, шлюб, зміну імені чи інші акти цивільного стану через дипломатичні представництва та консульські установи України.

У Мін’юсті нагадують, шо така реєстрація здійснюється шляхом складання актового запису цивільного стану. Це офіційний документ, який містить персональні дані особи та підтверджує факт державної реєстрації.

Закордонні дипломатичні установи України мають право реєструвати:

народження та походження дитини;

шлюб;

розірвання шлюбу;

зміну імені;

смерть громадян України.

Також консульства та посольства приймають заяви щодо внесення змін до актових записів, їх поновлення або анулювання.

Водночас державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу за кордоном доступна лише для громадян України, які постійно проживають за межами держави.

Заяву про зміну імені дипломатичні установи розглядають упродовж шести місяців із дня подання.

Після оформлення актових записів інформацію вносять до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це робить Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. На це відводиться до семи робочих днів після надходження документів.

Один примірник актового запису зберігається в архіві Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану, інший — у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану для громадян, які оформлювали документи через консульства або посольства, видають відділи державної реєстрації актів цивільного стану після передачі записів на архівне зберігання.

