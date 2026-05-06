Как украинцам за границей оформить брак, смену имени или рождение ребенка

Часть документов за границей можно оформить без возвращения в Украину — через консульства и посольства.

Украинцы, которые проживают или временно находятся за границей, могут зарегистрировать рождение ребенка, брак, смену имени или другие акты гражданского состояния через дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

В Минюсте напоминают, что такая регистрация осуществляется путем составления актовой записи гражданского состояния. Это официальный документ, который содержит персональные данные лица и подтверждает факт государственной регистрации.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины имеют право регистрировать:

рождение и происхождение ребенка;

брак;

расторжение брака;

смену имени;

смерть граждан Украины.

Также консульства и посольства принимают заявления о внесении изменений в актовые записи, их восстановлении или аннулировании.

В то же время государственная регистрация смены имени и расторжения брака за границей доступна только для граждан Украины, которые постоянно проживают за пределами государства.

Заявление о смене имени дипломатические учреждения рассматривают в течение шести месяцев со дня подачи.

После оформления актовых записей информацию вносят в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Это делает Центральный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины. На это отводится до семи рабочих дней после поступления документов.

Один экземпляр актовой записи хранится в архиве Центрального отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, другой — в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния в Киевской области.

Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния для граждан, которые оформляли документы через консульства или посольства, выдают отделы государственной регистрации актов гражданского состояния после передачи записей на архивное хранение.

