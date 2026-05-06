Нові правила для органів місцевого самоврядування: змінять конкурси, зарплати та заборонять партійність

Новий закон про службу в органах місцевого самоврядування кардинально змінює правила роботи ОМС.

В Україні після завершення воєнного стану набуде чинності новий Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування», який фактично запроваджує нову модель роботи органів місцевого самоврядування за стандартами сучасної публічної служби. Про ключові відмінності між чинним законом 2001 року та новим законом 2023 року розповіли в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

У відомстві наголосили, що новий закон змінює саму концепцію служби в ОМС. Якщо чинне законодавство визначає її як професійну діяльність на постійній основі, то за новими правилами служба визначається як публічна, професійна, політично неупереджена, ефективна служба.

Таким чином, систему місцевого самоврядування фактично наближають до моделі державної служби з принципами good governance.

Однією з ключових новацій стане чітке розмежування категорій персоналу. Закон вводить поділ на виборних посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, працівників патронатної служби та працівників з функціями обслуговування. Останні взагалі виводяться за межі дії закону.

Також документ запроваджує деталізовану систему категорій і підкатегорій посад. Передбачено три основні категорії посад — I, II та III — із відповідними підкатегоріями. У законі чітко визначено, які саме посади до них належать.

Новий закон значно розширює перелік принципів служби. Окрім законності та професіоналізму, вводяться принципи політичної неупередженості, доброчесності, ефективності, прозорості, стабільності служби та відкритості.

Окрему увагу приділено політичній нейтральності. Зокрема, службовці категорії I не зможуть бути членами політичних партій, а також не матимуть права вести політичну агітацію. Для участі у виборах передбачене відсторонення від виконання службових обов’язків на період виборчого процесу.

Суттєво змінюється і процедура вступу на службу. Конкурс визначений як основний спосіб вступу, з окремою детальною статтею про конкурс та його випадки застосування.

Також встановлюється можливість одного конкурсу на кілька однотипних посад.

Документ також детально регламентує процедуру випробування при прийнятті на службу та порядок звільнення під час випробувального строку. Зокрема, новим законом:

чітко передбачено правила випробування,

наслідки незгоди,

можливість звільнення до завершення випробування,

обов’язок попередження за 7 днів.

Однією з найбільш масштабних реформ стане нова система дисциплінарної відповідальності. Закон вводить повноцінне дисциплінарне провадження із дисциплінарними комісіями, обов’язковим оформленням справи, визначеними строками ухвалення рішень та механізмом оскарження.

У законі прописали:

відкриття дисциплінарного провадження наказом,

витребування пояснень,

дисциплінарна комісія,

оформлення дисциплінарної справи,

строки прийняття рішення (10 днів),

обов’язкова видача копії наказу,

порядок оскарження та зняття стягнення.

Крім того, змінюється модель оплати праці. Якщо наразі оплата праці прив’язана до посади/рангу, але підхід загальний, то новий закон встановлює структуру зарплати, до якої входитимуть посадовий оклад, надбавки, премії та доплати за навантаження. Органи місцевого самоврядування отримають ширші повноваження щодо визначення умов оплати праці. Також встановлюються міжкатегорійні співвідношення.

Також документ систематизує систему рангів — замість чинної моделі вводяться дев’ять рангів із чітким розподілом між категоріями посад.

Окремо закон визначає правила продовження служби після досягнення пенсійного віку. Після 65 років службовець зможе залишатися на посаді лише за рішенням керівника служби, а продовження здійснюватиметься щороку, але не довше ніж до 70 років.

