Новые правила для органов местного самоуправления: изменят конкурсы, зарплаты и запретят партийность

Новый закон о службе в органах местного самоуправления кардинально меняет правила работы ОМС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине после завершения военного положения вступит в силу новый Закон «О службе в органах местного самоуправления», который фактически вводит новую модель работы органов местного самоуправления по стандартам современной публичной службы. О ключевых отличиях между действующим законом 2001 года и новым законом 2023 года рассказали в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

В ведомстве подчеркнули, что новый закон меняет саму концепцию службы в ОМС. Если действующее законодательство определяет ее как профессиональную деятельность на постоянной основе, то по новым правилам служба определяется как публичная, профессиональная, политически нейтральная, эффективная служба.

Таким образом, систему местного самоуправления фактически приближают к модели государственной службы с принципами good governance.

Одним из ключевых нововведений станет четкое разграничение категорий персонала. Закон вводит разделение на выборных должностных лиц, служащих местного самоуправления, работников патронатной службы и работников с функциями обслуживания. Последние вообще выводятся за пределы действия закона.

Также документ вводит детализированную систему категорий и подкатегорий должностей. Предусмотрены три основные категории должностей — I, II и III — с соответствующими подкатегориями. В законе четко определено, какие именно должности к ним относятся.

Новый закон значительно расширяет перечень принципов службы. Помимо законности и профессионализма, вводятся принципы политической нейтральности, добросовестности, эффективности, прозрачности, стабильности службы и открытости.

Отдельное внимание уделено политической нейтральности. В частности, служащие категории I не смогут быть членами политических партий, а также не будут иметь права вести политическую агитацию. Для участия в выборах предусмотрено отстранение от выполнения служебных обязанностей на период избирательного процесса.

Существенно меняется и процедура поступления на службу. Конкурс определен как основной способ поступления, с отдельной детальной статьей о конкурсе и случаях его применения.

Также устанавливается возможность одного конкурса на несколько однотипных должностей.

Документ также детально регламентирует процедуру испытания при приеме на службу и порядок увольнения в период испытательного срока. В частности, новым законом:

четко предусмотрены правила испытания,

последствия несогласия,

возможность увольнения до завершения испытания,

обязанность предупреждения за 7 дней.

Одной из самых масштабных реформ станет новая система дисциплинарной ответственности. Закон вводит полноценное дисциплинарное производство с дисциплинарными комиссиями, обязательным оформлением дела, установленными сроками принятия решений и механизмом обжалования.

В законе прописали:

открытие дисциплинарного производства приказом,

истребование объяснений,

дисциплинарная комиссия,

оформление дисциплинарного дела,

сроки принятия решения (10 дней),

обязательную выдачу копии приказа,

порядок обжалования и снятия взыскания.

Кроме того, меняется модель оплаты труда. Если сейчас оплата труда привязана к должности/рангу, но подход является общим, то новый закон устанавливает структуру зарплаты, в которую будут входить должностной оклад, надбавки, премии и доплаты за нагрузку. Органы местного самоуправления получат более широкие полномочия по определению условий оплаты труда. Также устанавливаются межкатегорийные соотношения.

Также документ систематизирует систему рангов — вместо действующей модели вводятся девять рангов с четким распределением между категориями должностей.

Отдельно закон определяет правила продолжения службы после достижения пенсионного возраста. После 65 лет служащий сможет оставаться в должности только по решению руководителя службы, а продление будет осуществляться ежегодно, но не дольше чем до 70 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.