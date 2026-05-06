  1. В Україні

В Україні вперше засудили окупаційного «суддю» за переслідування цивільних

16:15, 6 травня 2026
Колишнього «суддю» окупаційного «Київського районного суду Сімферополя», який ухвалював рішення проти Ахтема Чийгоза та Олександра Костенка, засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Україні винесли перший вирок, який прямо визнає використання окупаційної «судової» системи проти цивільних воєнним злочином. Йдеться про випадки, коли під виглядом правосуддя окупаційні «суди» ставали інструментом переслідування, тиску та залякування людей за їхню проукраїнську позицію. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії колишнього «суддю» окупаційного «Київського районного суду м. Сімферополя» засуджено за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Суд призначив йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що після окупації Криму обвинувачений добровільно перейшов на бік держави-агресора, склав присягу РФ та обійняв посаду в незаконній окупаційній судовій системі. На цій посаді він ухвалював рішення, які сприяли переслідуванню громадян України та придушенню будь-яких проявів підтримки територіальної цілісності України.

Одним із ключових епізодів стала справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. У 2015 році окупаційний «суддя» неодноразово обирав і продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через участь у мирному мітингу на підтримку територіальної цілісності України.

Також встановлено, що він виніс незаконний вирок українському активісту Олександру Костенку, засудивши його до 4 років і 2 місяців позбавлення волі за участь у подіях Революції Гідності. По суті, це стало покаранням за громадянську позицію.

Суд дійшов висновку, що ці рішення ухвалювалися із застосуванням законодавства РФ на окупованій території та грубо порушували норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевських конвенцій про захист цивільного населення під час війни та право цивільних осіб на справедливий суд.

У вироку підкреслено, що дії обвинуваченого були системним позбавленням цивільних осіб одного з фундаментальних прав — права на справедливий суд.

Наразі засуджений продовжує працювати на окупаційну адміністрацію на тимчасово захопленій частині Херсонської області.

За участь у реалізації політики переслідування цивільного населення в окупованому Криму він перебуває під санкціями Європейського Союзу, США, Швейцарії, Японії та України.

