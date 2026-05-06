В Украине впервые осудили оккупационного «судью» за преследование гражданских

Бывший «судья» оккупационного «Киевского районного суда Симферополя», принимавший решение против Ахтема Чийгоза и Александра Костенко, был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В Украине вынесли первый приговор, который прямо признает использование оккупационной «судебной» системы против гражданского населения военным преступлением. Речь идет о случаях, когда под видом правосудия оккупационные «суды» становились инструментом преследования, давления и запугивания людей за их проукраинскую позицию. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По публичному обвинению прокуратуры автономии бывший «судья» оккупационного «Киевского районного суда г. Симферополя» признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что после оккупации Крыма обвиняемый добровольно перешел на сторону государства-агрессора, принес присягу рф и занял должность в незаконной оккупационной судебной системе. На этой должности он выносил решения, способствовавшие преследованию граждан Украины и подавлению любых проявлений поддержки территориальной целостности Украины.

Одним из ключевых эпизодов стало дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В 2015 году оккупационный «судья» неоднократно избирал и продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины.

Также установлено, что он вынес незаконный приговор украинскому активисту Александру Костенко, осудив его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за участие в событиях Революции Достоинства. По сути, это стало наказанием за гражданскую позицию.

Суд пришел к выводу, что эти решения принимались с применением законодательства рф на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, в частности положения Женевских конвенций о защите гражданского населения во время войны и право гражданских лиц на справедливый суд.

В приговоре подчеркнуто, что действия обвиняемого были системным лишением гражданских лиц одного из фундаментальных прав — права на справедливый суд.

В настоящее время осужденный продолжает работать на оккупационную администрацию на временно захваченной части Херсонской области.

За участие в реализации политики преследования гражданского населения в оккупированном Крыму он находится под санкциями Европейского Союза, США, Швейцарии, Японии и Украины.

