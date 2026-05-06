  1. В Україні

Сенс Банк мають приватизувати вже цього року — Володимир Зеленський

16:20, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приватизація Сенс Банку має відбутися без зволікань уже у 2026 році.
Сенс Банк мають приватизувати вже цього року — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сенс Банк мають приватизувати вже цього року без затримок у процесі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це Глава держави повідомив після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої сторони обговорили роботу державних банків і зміни в економічному секторі.

За словами Зеленського, банківська сфера потребує лібералізації та розширення можливостей для підприємництва. Він наголосив, що рішення про необхідність приватизації Сенс Банку вже ухвалене, тому процес має відбутися без зволікань.

Президент також заявив, що очікує від уряду швидких рішень щодо проблем, які стримують економічні процеси та зменшують надходження до державного бюджету.

«Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету. Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати», — наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]