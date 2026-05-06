Сенс Банк мають приватизувати вже цього року — Володимир Зеленський

Приватизація Сенс Банку має відбутися без зволікань уже у 2026 році.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сенс Банк мають приватизувати вже цього року без затримок у процесі.

Про це Глава держави повідомив після наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої сторони обговорили роботу державних банків і зміни в економічному секторі.

За словами Зеленського, банківська сфера потребує лібералізації та розширення можливостей для підприємництва. Він наголосив, що рішення про необхідність приватизації Сенс Банку вже ухвалене, тому процес має відбутися без зволікань.

Президент також заявив, що очікує від уряду швидких рішень щодо проблем, які стримують економічні процеси та зменшують надходження до державного бюджету.

«Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету. Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати», — наголосив він.

