Сенс Банк должны приватизировать уже в этом году — Владимир Зеленский

Приватизация Сенс Банка должна состояться без промедлений уже в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Сенс Банк должны приватизировать уже в этом году без задержек в процессе.

Об этом глава государства сообщил после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, во время которого стороны обсудили работу государственных банков и изменения в экономическом секторе.

По словам Зеленского, банковская сфера нуждается в либерализации и расширении возможностей для предпринимательства. Он подчеркнул, что решение о необходимости приватизации Сенс Банка уже принято, поэтому процесс должен пройти без промедлений.

Президент также заявил, что ожидает от правительства быстрых решений по проблемам, которые сдерживают экономические процессы и уменьшают поступления в государственный бюджет.

«Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет Министров Украины должен обеспечить необходимые результаты», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.