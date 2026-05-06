Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні та конкурси в державному секторі

Йдеться про кадрові рішення на рівні заступників міністрів.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, під час якої обговорили кадрові рішення в уряді, державних компаніях та фінансовому секторі.

За підсумками зустрічі йдеться про підготовку змін на рівні заступників міністрів. Окремо наголошено на важливості ефективної комунікації з парламентом щодо заповнення вакантних посад у складі уряду.

Також сторони обговорили необхідність оперативного перезавантаження низки державних підприємств. Зокрема, підкреслено потребу проведення прозорого та фахового конкурсу на посаду керівника компанії «Ліси України» та оновлення підходів у галузі для підвищення ефективності управління.

Окрему увагу приділили енергетичному сектору. Президент доручив пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». Наголошено, що після формування наглядової ради компанії має бути оперативно обрано її нового керівника.

Також обговорили роботу державних банків і необхідність лібералізації банківської сфери для розширення можливостей підприємництва.

Зеленський наголосив на потребі швидких і системних рішень, які мають усунути бар’єри для економіки та сприяти зростанню доходів державного бюджету.

