Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине и конкурсы в государственном секторе

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которого обсудили кадровые решения в правительстве, государственных компаниях и финансовом секторе.

По итогам встречи речь идет о подготовке изменений на уровне заместителей министров. Отдельно подчеркнута важность эффективной коммуникации с парламентом по заполнению вакантных должностей в составе правительства.

Также стороны обсудили необходимость оперативного перезагрузки ряда государственных предприятий. В частности, подчеркнута потребность проведения прозрачного и профессионального конкурса на должность руководителя компании «Леса Украины» и обновления подходов в отрасли для повышения эффективности управления.

Отдельное внимание уделили энергетическому сектору. Президент поручил ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в «Энергоатоме». Отмечено, что после формирования наблюдательного совета компании должен быть оперативно избран ее новый руководитель.

Также обсудили работу государственных банков и необходимость либерализации банковской сферы для расширения возможностей предпринимательства.

Зеленский подчеркнул необходимость быстрых и системных решений, которые должны устранить барьеры для экономики и способствовать росту доходов государственного бюджета.