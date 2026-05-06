Судова система України у 2025 році опрацювала 4,6 млн справ із 5,8 млн надходжень – Голова ВС Станіслав Кравченко

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко долучився до засідання Керівного комітету з реалізації Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки. Під час заходу обговорювалися результати співпраці, подальші пріоритети та зміцнення інституцій, заснованих на верховенстві права.

У Верховному Суді зазначають, що Рада Європи залишається ключовим партнером України та ВС, зокрема у період судових реформ та в умовах повномасштабної війни. Підтримка міжнародних партнерів, за словами Станіслава Кравченка, дозволила забезпечити безперервне здійснення правосуддя навіть під час воєнного стану.

Як повідомив Голова ВС, у 2025 році загальна кількість надходжень до судів усіх інстанцій та юрисдикцій становила 5,8 млн, з яких 4,6 млн було розглянуто.

Як акцентував Станіслав Кравченко, робота судової системи буде оцінена належним чином тільки тоді, коли національне судочинство відповідатиме міжнародним стандартам і принципам верховенства права та дотримання прав людини.

Для досягнення цих цілей Верховний Суд насамперед активно аналізує рішення Європейського суду з прав людини та сприяє поширенню знань про його практику, організовуючи тематичні семінари для представників судів з усієї України. Також триває запровадження різних форматів навчання для суддів із питань міжнародного права та практики Міжнародного кримінального суду в контексті розгляду і кваліфікації воєнних злочинів тощо.

Щодо поглиблення вивчення практики ЄСПЛ на національному рівні, Голова ВС нагадав про запуск українськомовної версії Платформи обміну знаннями ЄСПЛ-KS (Knowledge Sharing Platform-ECHR). Цей крок сприяв не лише доступу українських правників до аналітичних матеріалів ЄСПЛ, а й забезпеченню однакового розуміння рішень Суду і тлумачення конвенційних норм. Наступний крок – узгодження судових практик зі стандартами ЄСПЛ та налагодження подальшої співпраці із Судом справедливості ЄС.

«Україна є унікальною країною. Ми не відреклися від євроінтеграційних прагнень і бажання бути частиною демократичної спільноти навіть тоді, коли держава-агресор докладає всіх зусиль, щоб завадити цьому», – зазначив Станіслав Кравченко й додав, що в межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС Верховний Суд продовжує виконувати заходи, визначені Дорожньою картою з питань верховенства права. Для цього у ВС створена відповідна робоча група – щодо забезпечення виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права. Надійним партнером у цих процесах є саме Рада Європи.

Водночас на порядку денному лишаються і системні проблеми. Серед них – недостатній рівень об’єктивного інформування громадськості про діяльність судів і, як наслідок, брак довіри до судової системи. Тож за підтримки Ради Європи в судах України були проведені опитування щодо рівня довіри до суду / судової влади. Важливо, що такі періодичні опитування передбачені й у Дорожній карті з питань верховенства права для посилення відкритості, прозорості та підзвітності функціонування органів судової влади. Результати опитування показали, що відсоток довіри до суду в осіб, які брали участь у судових процесах і є споживачами судових послуг, значно вищий, ніж відсоток довіри осіб, які не мали такого досвіду.

Також із початком російської збройної агресії у 2014 році, а особливо після 24 лютого 2022 року справжнім викликом для української судової системи стало забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу. Гостро постає і питання щодо кадрового дефіциту в судах. Попри все це судові інституції працюють і демонструють позитивну динаміку, запевнив Станіслав Кравченко.

На завершення Голова ВС подякував Раді Європи та висловив сподівання на подальше поглиблення співпраці.

