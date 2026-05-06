Судебная система Украины в 2025 году обработала 4,6 млн дел из 5,8 млн поступлений – Председатель ВС Станислав Кравченко

Как сообщил Председатель ВС, в 2025 году общее количество поступлений в суды всех инстанций и юрисдикций составило 5,8 млн, из которых 4,6 млн было рассмотрено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в заседании Руководящего комитета по реализации Плана действий Совета Европы для Украины «Устойчивость, восстановление и реконструкция» на 2023–2026 годы. В ходе мероприятия обсуждались результаты сотрудничества, дальнейшие приоритеты и укрепление институтов, основанных на верховенстве права.

В Верховном Суде отмечают, что Совет Европы остается ключевым партнером Украины и ВС, в частности в период судебных реформ и в условиях полномасштабной войны. Поддержка международных партнеров, по словам Станислава Кравченко, позволила обеспечить непрерывное осуществление правосудия даже во время военного положения.

Как сообщил Председатель ВС, в 2025 году общее количество поступлений в суды всех инстанций и юрисдикций составило 5,8 млн, из которых 4,6 млн было рассмотрено.

Как подчеркнул Станислав Кравченко, работа судебной системы будет должным образом оценена только тогда, когда национальное судопроизводство будет соответствовать международным стандартам и принципам верховенства права и соблюдения прав человека.

Для достижения этих целей Верховный Суд прежде всего активно анализирует решения Европейского суда по правам человека и способствует распространению знаний о его практике, организуя тематические семинары для представителей судов со всей Украины. Также продолжается внедрение различных форматов обучения для судей по вопросам международного права и практики Международного уголовного суда в контексте рассмотрения и квалификации военных преступлений и т.д.

Относительно углубления изучения практики ЕСПЧ на национальном уровне Председатель ВС напомнил о запуске украиноязычной версии Платформы обмена знаниями ЕСПЧ-KS (Knowledge Sharing Platform-ECHR). Этот шаг способствовал не только доступу украинских юристов к аналитическим материалам ЕСПЧ, но и обеспечению единообразного понимания решений Суда и толкования конвенционных норм. Следующий шаг – согласование судебной практики со стандартами ЕСПЧ и налаживание дальнейшего сотрудничества с Судом справедливости ЕС.

«Украина является уникальной страной. Мы не отказались от евроинтеграционных стремлений и желания быть частью демократического сообщества даже тогда, когда государство-агрессор прилагает все усилия, чтобы этому помешать», – отметил Станислав Кравченко и добавил, что в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС Верховный Суд продолжает выполнять меры, определенные Дорожной картой по вопросам верховенства права. Для этого в ВС создана соответствующая рабочая группа – по обеспечению выполнения мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права. Надежным партнером в этих процессах является именно Совет Европы.

В то же время в повестке дня остаются и системные проблемы. Среди них – недостаточный уровень объективного информирования общественности о деятельности судов и, как следствие, дефицит доверия к судебной системе. Поэтому при поддержке Совета Европы в судах Украины были проведены опросы относительно уровня доверия к суду / судебной власти. Важно, что такие периодические опросы предусмотрены и в Дорожной карте по вопросам верховенства права для усиления открытости, прозрачности и подотчетности функционирования органов судебной власти. Результаты опроса показали, что процент доверия к суду у лиц, участвовавших в судебных процессах и являющихся потребителями судебных услуг, значительно выше, чем у лиц, не имевших такого опыта.

Также с началом российской вооруженной агрессии в 2014 году, а особенно после 24 февраля 2022 года, настоящим вызовом для украинской судебной системы стало обеспечение безопасности всех участников судебного процесса. Острым остается и вопрос кадрового дефицита в судах. Несмотря на все это, судебные институты работают и демонстрируют положительную динамику, заверил Станислав Кравченко.

В завершение Председатель ВС поблагодарил Совет Европы и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.