  1. В Україні

У Раді обговорили зміни у сфері приватизації стратегічних підприємств

18:25, 6 травня 2026
У Комітет з питань економічного розвитку обговорили законодавчі пропозиції щодо приватизації та управління державною власністю, зокрема можливість приватизації часток у стратегічних державних підприємствах.
У Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку провели нараду щодо законодавчих ініціатив у сфері приватизації та управління державною власністю. 

Під час обговорення учасники розглянули пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності приватизаційних процесів та збільшення надходжень до державного бюджету. Зокрема, йшлося про можливість приватизації часток у стратегічних державних підприємствах.

Окрему увагу приділили механізму голландського аукціону — формату продажу активів, за якого вартість змінюється відповідно до встановлених правил до моменту укладення угоди з покупцем. Також учасники наради обговорили питання передачі майна з державної у комунальну власність та формування переліку об’єктів, які можуть бути передані громадам.

За підсумками зустрічі визначено ключові напрями подальшої роботи та необхідність підготовки поетапного механізму реалізації змін, спрямованих на відновлення економіки України через ефективне управління державною власністю і приватизацію.

Верховна Рада України приватизація

