  В Украине

В Раде обсудили изменения в сфере приватизации стратегических предприятий

18:25, 6 мая 2026
В Комитете по вопросам экономического развития обсудили законодательные предложения по приватизации и управлению государственной собственностью, в частности, возможность приватизации долей в стратегических государственных предприятиях.
В Комитете Верховной Рады по экономическому развитию провели совещание по законодательным инициативам в сфере приватизации и управления государственной собственностью.

В ходе обсуждения участники рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности приватизационных процессов и увеличение поступлений в государственный бюджет. В частности, речь шла о возможности приватизации долей в стратегических государственных предприятиях.

Отдельное внимание было уделено механизму голландского аукциона — формату продажи активов, при котором стоимость меняется в соответствии с установленными правилами до момента заключения сделки с покупателем. Также участники совещания обсудили вопросы передачи имущества из государственной в коммунальную собственность и формирование перечня объектов, которые могут быть переданы общинам.

По итогам встречи определены ключевые направления дальнейшей работы и необходимость подготовки поэтапного механизма реализации изменений, направленных на восстановление экономики Украины через эффективное управление государственной собственностью и приватизацию.

Верховная Рада Украины приватизация

