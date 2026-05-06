  1. В Україні

Мін’юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів Миколи Азарова та його сина Олексія

18:01, 6 травня 2026
Серед майна, яке просять конфіскувати, — нерухомість, земельні ділянки, кошти, корпоративні права, а також книги, ікони та ювелірні вироби.
Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», стосовно Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Микола Азаров обіймав посаду прем’єр-міністра України в період президентства Віктора Януковича — з березня 2010 року до січня 2014 року.

Внаслідок подій «Революції Гідності» Азаров покинув територію України після чого розпочав інформаційну підтримку дій рф спрямованих на анексію АР Крим, а також публічно заперечував легітимність влади в Україні, зазначили у Мін’юсті, 

У Мін’юсті повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Микола Азаров здійснює інформаційну підтримку держави-агресора шляхом поширення наративів російської пропаганди, спрямованих на виправдання війни РФ проти України та заперечення агресії.

Також у відомстві зазначили, що Олексій Азаров — син Миколи Азарова, колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів та підприємець — залишив територію України після відставки свого батька з посади Прем’єр-міністра у січні 2014 року.

За інформацією Мін’юсту, на території РФ Олексій Азаров володіє мережею бізнес-структур. У міністерстві вважають, що діяльність цих компаній пов’язана з матеріально-технічним забезпеченням держави-агресора, зокрема через сплату податків до бюджету РФ та виробництво продукції, яка може використовуватися для забезпечення збройної агресії проти України.

До переліку активів, які Мін’юст просить стягнути в дохід держави, входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки у Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, а також книги, ікони та ювелірні вироби, що мають матеріальну й історико-культурну цінність.

