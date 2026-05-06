Мін’юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів Миколи Азарова та його сина Олексія

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», стосовно Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Микола Азаров обіймав посаду прем’єр-міністра України в період президентства Віктора Януковича — з березня 2010 року до січня 2014 року.

Внаслідок подій «Революції Гідності» Азаров покинув територію України після чого розпочав інформаційну підтримку дій рф спрямованих на анексію АР Крим, а також публічно заперечував легітимність влади в Україні, зазначили у Мін’юсті,

У Мін’юсті повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Микола Азаров здійснює інформаційну підтримку держави-агресора шляхом поширення наративів російської пропаганди, спрямованих на виправдання війни РФ проти України та заперечення агресії.

Також у відомстві зазначили, що Олексій Азаров — син Миколи Азарова, колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів та підприємець — залишив територію України після відставки свого батька з посади Прем’єр-міністра у січні 2014 року.

За інформацією Мін’юсту, на території РФ Олексій Азаров володіє мережею бізнес-структур. У міністерстві вважають, що діяльність цих компаній пов’язана з матеріально-технічним забезпеченням держави-агресора, зокрема через сплату податків до бюджету РФ та виробництво продукції, яка може використовуватися для забезпечення збройної агресії проти України.

До переліку активів, які Мін’юст просить стягнути в дохід держави, входять об’єкти нерухомості та земельні ділянки у Києві та Київській області, грошові кошти, корпоративні права, а також книги, ікони та ювелірні вироби, що мають матеріальну й історико-культурну цінність.

