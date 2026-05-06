  1. В Украине

Минюст подал в ВАКС иск о конфискации активов Николая Азарова и его сына Алексея

18:01, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среди имущества, которое просят конфисковать, — недвижимость, земельные участки, средства, корпоративные права, книги, иконы и ювелирные изделия.
Минюст подал в ВАКС иск о конфискации активов Николая Азарова и его сына Алексея
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», в отношении Николая Азарова и его сына Алексея Азарова.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины в период президентства Виктора Януковича — с марта 2010 года по январь 2014 года.

В результате событий «Революции достоинства» Азаров покинул территорию Украины, после чего начал информационно поддерживать действия РФ, направленные на аннексию АР Крым, а также публично отрицал легитимность власти в Украине, отметили в Минюсте.

В Минюсте сообщили, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Николай Азаров осуществляет информационную поддержку государства-агрессора путем распространения нарративов российской пропаганды, направленных на оправдание войны РФ против Украины и отрицание агрессии.

Также в ведомстве отметили, что Алексей Азаров — сын Николая Азарова, бывший народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов и предприниматель — покинул территорию Украины после отставки своего отца с должности премьер-министра в январе 2014 года.

По информации Минюста, на территории РФ Алексей Азаров владеет сетью бизнес-структур. В министерстве считают, что деятельность этих компаний связана с материально-техническим обеспечением государства-агрессора, в частности через уплату налогов в бюджет РФ и производство продукции, которая может использоваться для обеспечения вооруженной агрессии против Украины.

В перечень активов, которые Минюст просит взыскать в доход государства, входят объекты недвижимости и земельные участки в Киеве и Киевской области, денежные средства, корпоративные права, а также книги, иконы и ювелирные изделия, имеющие материальную и историко-культурную ценность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции Украина минюст ВАКС Николай Азаров Высший антикоррупционный суд конфискация активы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]