Минюст подал в ВАКС иск о конфискации активов Николая Азарова и его сына Алексея

Среди имущества, которое просят конфисковать, — недвижимость, земельные участки, средства, корпоративные права, книги, иконы и ювелирные изделия.

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», в отношении Николая Азарова и его сына Алексея Азарова.

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины в период президентства Виктора Януковича — с марта 2010 года по январь 2014 года.

В результате событий «Революции достоинства» Азаров покинул территорию Украины, после чего начал информационно поддерживать действия РФ, направленные на аннексию АР Крым, а также публично отрицал легитимность власти в Украине, отметили в Минюсте.

В Минюсте сообщили, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Николай Азаров осуществляет информационную поддержку государства-агрессора путем распространения нарративов российской пропаганды, направленных на оправдание войны РФ против Украины и отрицание агрессии.

Также в ведомстве отметили, что Алексей Азаров — сын Николая Азарова, бывший народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов и предприниматель — покинул территорию Украины после отставки своего отца с должности премьер-министра в январе 2014 года.

По информации Минюста, на территории РФ Алексей Азаров владеет сетью бизнес-структур. В министерстве считают, что деятельность этих компаний связана с материально-техническим обеспечением государства-агрессора, в частности через уплату налогов в бюджет РФ и производство продукции, которая может использоваться для обеспечения вооруженной агрессии против Украины.

В перечень активов, которые Минюст просит взыскать в доход государства, входят объекты недвижимости и земельные участки в Киеве и Киевской области, денежные средства, корпоративные права, а также книги, иконы и ювелирные изделия, имеющие материальную и историко-культурную ценность.

