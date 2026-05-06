Наглядова рада НАЕК «Енергоатом» має за тиждень оголосити конкурс на новий склад правління — Свириденко

18:18, 6 травня 2026
Уряд доручив Наглядовій раді НАЕК «Енергоатом» у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління, а Мінфіну та НБУ — провести аналіз роботи органів управління «Сенс Банку» і пришвидшити його приватизацію вже цього року.
фото: Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд розглянув питання щодо пришвидшення змін в управлінні державними компаніями та банками та надав відповідні доручення.

За її словами, наглядова рада НАЕК «Енергоатом» має невідкладно забезпечити виконання попередніх рішень уряду та вже у тижневий строк оголосити конкурс на формування нового складу правління.

«Очікуємо більшої швидкості та відповідальності у виконанні поставлених завдань», — зазначила глава уряду.

Крім того, Міністерству фінансів спільно з Національним банком України та іншими причетними органами доручено провести аналіз ефективності роботи органів управління «Сенс Банку», а також пришвидшити його приватизацію.

Як наголосила Свириденко, банк має бути приватизований уже цього року. За потреби можуть бути ухвалені й кадрові рішення.

Також пріоритетним для приватизації залишається Укргазбанк, щодо якого тривають підготовчі процеси.

Стрічка новин

