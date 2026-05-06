Наблюдательный совет НАЭК «Энергоатом» должен через неделю объявить конкурс на новый состав правления — Свириденко

18:18, 6 мая 2026
Правительство поручило Наблюдательному совету НАЭК «Энергоатом» в недельный срок объявить конкурс на формирование нового состава правления, а Минфину и НБУ провести анализ работы органов управления «Сенс Банка» и ускорить его приватизацию уже в этом году.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство рассмотрело вопрос по ускорению изменений в управлении государственными компаниями и банками и предоставило соответствующие поручения.

По ее словам, наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" должен безотлагательно обеспечить выполнение предыдущих решений правительства и уже в недельный срок объявить конкурс на формирование нового состава правления.

«Ожидаем большей скорости и ответственности за выполнение поставленных задач», — отметила глава правительства.

Кроме того, Министерству финансов совместно с Национальным банком Украины и другими причастными органами поручено провести анализ эффективности работы органов управления «Сенс Банка», а также ускорить его приватизацию.

Как подчеркнула Свириденко, банк должен быть приватизирован уже в этом году. При необходимости могут быть приняты и кадровые решения.

Также приоритетным для приватизации остается Укргазбанк, по которому продолжаются подготовительные процессы.

