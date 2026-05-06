Наблюдательный совет НАЭК «Энергоатом» должен через неделю объявить конкурс на новый состав правления — Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство рассмотрело вопрос по ускорению изменений в управлении государственными компаниями и банками и предоставило соответствующие поручения.
По ее словам, наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" должен безотлагательно обеспечить выполнение предыдущих решений правительства и уже в недельный срок объявить конкурс на формирование нового состава правления.
«Ожидаем большей скорости и ответственности за выполнение поставленных задач», — отметила глава правительства.
Кроме того, Министерству финансов совместно с Национальным банком Украины и другими причастными органами поручено провести анализ эффективности работы органов управления «Сенс Банка», а также ускорить его приватизацию.
Как подчеркнула Свириденко, банк должен быть приватизирован уже в этом году. При необходимости могут быть приняты и кадровые решения.
Также приоритетным для приватизации остается Укргазбанк, по которому продолжаются подготовительные процессы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.