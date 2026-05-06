Уряд підвищить зарплати педагогам і направить 6 млрд грн на шкільні укриття

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що з вересня уряд планує підвищити зарплати педагогам на 20%, а також виділяє мільярди гривень на укриття, шкільні автобуси, модернізацію харчоблоків і підготовку закладів освіти до зими.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела спеціальний освітній селектор із представниками громад, під час якого основну увагу приділили питанню зарплат педагогів.

За словами очільниці уряду, з 1 січня держава підвищила оплату праці вчителів на 30% та забезпечила необхідне фінансування. Водночас зарплати працівників дитячих садків і позашкільної освіти покриваються з місцевих бюджетів, через що можливості громад суттєво різняться. У деяких регіонах підвищення не вдалося реалізувати повною мірою.

Уряд уже визначив громади, де виникли проблеми з фінансуванням, і планує працювати з кожним регіоном окремо. Міністерству освіти і науки разом із Міністерством фінансів доручено підготувати відповідні рішення. Також із вересня заплановане ще одне підвищення зарплат педагогів — на 20%.

Свириденко окремо зупинилася на питаннях розвитку освітньої інфраструктури.

За її словами, одним із головних пріоритетів уряду залишається забезпечення безпечного та комфортного офлайн-навчання. Для цього вже розподілено 6 млрд грн на будівництво й облаштування укриттів, 1 млрд грн — на модернізацію харчоблоків, а також 2 млрд грн — на закупівлю понад 500 шкільних автобусів.

Уряд очікує від регіонів чітких переліків потреб і визначення громад, які потребують підтримки насамперед.

Також визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 млрд грн, держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування.

Ще один фокус — на підготовці до зими.

«Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним», — зазначила прем’єрка.

