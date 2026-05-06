Правительство повысит зарплаты педагогам и направит 6 млрд грн на школьные укрытия

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что с сентября правительство планирует повысить зарплаты педагогам на 20%, а также выделяет миллиарды гривен на укрытие, школьные автобусы, модернизацию пищеблоков и подготовку учебных заведений к зиме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела специальное образовательное селекторное совещание с представителями общин, во время которого основное внимание уделили вопросу зарплат педагогов.

По словам главы правительства, с 1 января государство повысило оплату труда учителей на 30% и обеспечило необходимое финансирование. В то же время зарплаты работников детских садов и внешкольного образования покрываются из местных бюджетов, из-за чего возможности общин существенно различаются. В некоторых регионах повышение не удалось реализовать в полной мере.

Правительство уже определило общины, где возникли проблемы с финансированием, и планирует работать с каждым регионом отдельно. Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов поручено подготовить соответствующие решения. Также с сентября запланировано еще одно повышение зарплат педагогов — на 20%.

Свириденко отдельно остановилась на вопросах развития образовательной инфраструктуры.

По ее словам, одним из главных приоритетов правительства остается обеспечение безопасного и комфортного офлайн-обучения. Для этого уже распределено 6 млрд грн на строительство и обустройство укрытий, 1 млрд грн — на модернизацию пищеблоков, а также 2 млрд грн — на закупку более 500 школьных автобусов.

Правительство ожидает от регионов четких перечней потребностей и определения общин, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.

Также определили 150 учебных заведений, к которым в первую очередь необходимо обеспечить быстрый и безопасный подъезд. Это академические лицеи, которые с сентября будут участвовать в пилотировании реформы старшей профильной школы. Регионы предусмотрели около 3 млрд грн, государство добавит еще 3,5 млрд грн софинансирования.

Еще один фокус — на подготовке к зиме.

«Сейчас около 54% учреждений имеют автономное отопление и электроснабжение. Регионам поручили ускорить подготовку, чтобы образовательный процесс был бесперебойным», — отметила премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.