  1. В Украине

Правительство повысит зарплаты педагогам и направит 6 млрд грн на школьные укрытия

19:01, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что с сентября правительство планирует повысить зарплаты педагогам на 20%, а также выделяет миллиарды гривен на укрытие, школьные автобусы, модернизацию пищеблоков и подготовку учебных заведений к зиме.
Правительство повысит зарплаты педагогам и направит 6 млрд грн на школьные укрытия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела специальное образовательное селекторное совещание с представителями общин, во время которого основное внимание уделили вопросу зарплат педагогов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы правительства, с 1 января государство повысило оплату труда учителей на 30% и обеспечило необходимое финансирование. В то же время зарплаты работников детских садов и внешкольного образования покрываются из местных бюджетов, из-за чего возможности общин существенно различаются. В некоторых регионах повышение не удалось реализовать в полной мере.

Правительство уже определило общины, где возникли проблемы с финансированием, и планирует работать с каждым регионом отдельно. Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов поручено подготовить соответствующие решения. Также с сентября запланировано еще одно повышение зарплат педагогов — на 20%.

Свириденко отдельно остановилась на вопросах развития образовательной инфраструктуры.

По ее словам, одним из главных приоритетов правительства остается обеспечение безопасного и комфортного офлайн-обучения. Для этого уже распределено 6 млрд грн на строительство и обустройство укрытий, 1 млрд грн — на модернизацию пищеблоков, а также 2 млрд грн — на закупку более 500 школьных автобусов.

Правительство ожидает от регионов четких перечней потребностей и определения общин, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.

Также определили 150 учебных заведений, к которым в первую очередь необходимо обеспечить быстрый и безопасный подъезд. Это академические лицеи, которые с сентября будут участвовать в пилотировании реформы старшей профильной школы. Регионы предусмотрели около 3 млрд грн, государство добавит еще 3,5 млрд грн софинансирования.

Еще один фокус — на подготовке к зиме.

«Сейчас около 54% учреждений имеют автономное отопление и электроснабжение. Регионам поручили ускорить подготовку, чтобы образовательный процесс был бесперебойным», — отметила премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство школа Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]