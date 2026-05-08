Помилки у реєстрі нерухомості: коли їх виправлять безкоштовно, а коли доведеться платити

Як діяти у випадку помилки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В Україні громадяни можуть виправити технічні помилки, внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього законодавство передбачає окрему процедуру.

Йдеться про граматичні описки, друкарські, арифметичні чи інші технічні неточності, які могли виникнути під час внесення інформації до реєстру.

Якщо державний реєстратор виявив помилку до видачі документів заявнику, її можуть виправити без додаткового звернення. Якщо ж документи вже видані, власнику необхідно подати заяву про виправлення технічної помилки.

У відомстві наголошують: якщо неточність зачіпає права третіх осіб, виправлення можливе лише за їхньою письмовою згодою або на підставі рішення суду.

Порядок виправлення помилок визначений постановою Кабінету Міністрів №1141 від 26 жовтня 2011 року. Документ передбачає три типи заяв:

про виправлення технічної помилки;

про внесення змін у зв’язку зі зміною адреси;

про погашення записів у старому Реєстрі прав власності, які були внесені до 2013 року.

Також законодавство регулює ситуації, коли на один об’єкт нерухомості помилково створили кілька розділів у реєстрі. У такому випадку пізніше відкритий розділ закривають, а інформацію переносять до основного. Якщо між зареєстрованими правами є суперечності, закриття розділу можливе лише через суд.

Помилки можуть виправляти державні реєстратори або нотаріуси. Заяву розглядають у день її реєстрації.

У Мін’юсті уточнюють: якщо помилку допустив реєстратор, адміністративний збір не стягується. Якщо ж неточність виникла з вини заявника, доведеться сплатити адміністративний збір — 130 гривень із 1 січня 2026 року.

